TEM Otoyolunda Ters Yönde İlerleyen Otomobil Sürücüsü Trafiği Tehlikeye Attı

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda otomobil sürücüsü kilometrelerce ters yönde ilerledi. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Selimpaşa'da mevkiinde dün saat 12.00 sıralarında bir sürücü, ters yönde hızla ilerlemeye başladı. Emniyet şeridindeki otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden kilometrelerce ters yönde seyretti. Otomobil sürücüsü emniyet şeridinde hızla gittiği sırada hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Ankara istikametine doğru hızla ilerleyen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.