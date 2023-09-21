TEM Otoyolu Sultangazi Mevkiinde Otomobil Yangını

Tem Otoyolu Sultangazi mevkiinde bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde çıktı. 34 DHZ 395 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü, aracını hemen emniyet şeridine çekti. Alev alan otomobili sürücü kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipler ise yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.