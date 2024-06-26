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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Kazada kaç kişi yaralandı?

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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 15 araç birbirine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza hakkındaki detaylar merak ediliyor.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor. Ekiplerin kaza yerindeki araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Kazada kaç kişi yaralandı?

KAZADA KAÇ KİŞİ YARALANDI?

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden 59 AHK 717 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Önde ilerleyen araçların da birbirine çarpmasıyla 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada savrulan ve yan yatan bazı araçlardaki 5 kişi yaralandı.

TEM OTOYOLU'NDA KAZA MI OLDU?

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden 59 AHK 717 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Önde ilerleyen araçların da birbirine çarpmasıyla 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor. Ekiplerin kaza yerindeki araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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