TEM Otoyolu'nda Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı Kurtarıldı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve içerisindeki 2 kişi sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoldan çıkan otomobil takla attı. Sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Abdulkadir K. idaresindeki 06 FFS 17 plakalı otomobil, Cankurtaran mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Abdulkadir K. ile yanındaki Sercan K. araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi, bulundukları yerden yaralı olarak çıkarıldı. Abdulkadir K. ve Sercan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU