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TEM Otoyolu'nda Otomobil Alev Alev Yandı

TEM Otoyolu'nda Otomobil Alev Alev Yandı

Otomobil Haberleri

Sultanbeyli, TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil alev alev yandı. Sürücü otomobili kısa sürede terk ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SULTANBEYLİ, TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil alev alev yandı. Sürücü otomobili kısa sürede terk ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sultanbeyli, TEM Otoyolu'nda saat 04.30 sıralarında seyir halinde bulunan otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 LS 8869 plakalı otomobilden Edirne istikametine ilerlerken, motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine otomobili güvenlik şeridine çeken sürücü, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede otomobili saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

TEM Otoyolu İtfaiye Otomobil Haberler

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