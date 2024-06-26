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TEM Otoyolu'nda ne oldu? TEM Otoyolu'nda kaza mı oldu?

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TEM Otoyolu'nda meydana gelen bir kaza hakkında bilgi arayışı içerisinde olan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları merak ediyor. TEM Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Peki, TEM Otoyolu'nda ne oldu? TEM Otoyolu'nda kaza mı oldu?

TEM OTOYOLU'NDA NE OLDU?

Kaza TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde Ankara istikametine giden yolda gerçekleşti. Seyir halindeki araçlar sebebi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Zincirleme kaza nedeniyle trafik kilitlendi.

TEM Otoyolu'nda ne oldu? TEM Otoyolu'nda kaza mı oldu?

TEM OTOYOLU'NDA KAZA MI OLDU?

Araçlardan birinin yan yattığı görülürken itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak başka bir olayın yaşanmaması için uğraştı. Kazadan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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