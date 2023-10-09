Esenler mevkiinde lüks bir otomobil alev alev yanarken sürücüsü kayıplara karıştı. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Tem Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı

Esenler mevkiinde lüks bir otomobil alev alev yanarken sürücüsü kayıplara karıştı

Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Esenler mevkiinde yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı. Sürücünün kayıplara karıştığı yangında uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenler mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda yaklaşık 1.5 milyon lira değerinde olan 34 GIA 775 plakalı lüks otomobil, seyir halindeyken motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede aracı sarması sonucu çevredeki sürücüler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane itfaiye istasyonuna bağlı ekip, alevlere müdahale etti.

1.5 milyon liralık araç alev alev yandı

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında araç, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, otoyolda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın sürücüsünün ise kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.