TEM Otoyolu Silivri mevkii Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Vatandaşları endişelendiren kaza haberinin ardından ise arama motorlarında TEM Silivri otoyolu kazada ölü, yaralı var mı? Son dakika! TEM Silivri otoyolu kaza son durum ne? sorularına yanıt arandı.

TEM Silivri'de kaza: Ölü ve yaralılar var - 2

27 Mart günü TEM otoyolunda meydana gelen büyük kazanın haberi vatandaşları endişelendirdi. Arama motorlarında ise TEM otoyolu kazasının detayları aratıldı. En çok merak edilenler ise TEM Silivri otoyolu kazada ölü, yaralı var mı? Son dakika! TEM Silivri otoyolu kaza son durum ne? soruları oldu.

TEM OTOYOLU KAZADA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Tem Otoyolu Silivri mevkii Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi mevkiinde TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu araçlara çarptı. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.