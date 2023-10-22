TEM Otoyolu Ankara İstikametinde Otomobil Alev Aldı
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TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından çıkan dumanlar nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tem Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. 34 EPS 497 plakalı otomobil TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bunu fark eden sürücü otomobili emniyet şeridine çekip, itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede aracın her yanını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil