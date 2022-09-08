TEM kapalı mı? Sorusu, duyulan haberler ile birlikte oldukça merak ediliyor. İstanbul'da artan trafiğin nedeni birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Büyükçekmece mevkiinden itibaren başlayan trafik neden var? TEM kapalı mı? Tem Edirne yolu ne zaman açılacak? Tem Edirne yolu neden kapalı? Sorularını yanıtladık. İşte detaylar.

8 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece mevkiinden itibaren oluşan yoğun trafik, vatandaşların dikkatini çekti. Birçok sürücü tarafından TEM otoyolunda oluşan trafiğin sebebi merak ediliyor. Peki, TEM kapalı mı? Tem Edirne yolu ne zaman açılacak? Tem Edirne yolu neden kapalı?

TEM KAPALI MI?

Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen kaza sonucunda Tem Edirne otoyolu trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Tırın kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

TEM EDİRNE YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen kazadan sonra tırın kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Henüz devam etmekte olan çalışmaların ne zaman sona ereceği henüz belli değil.

TEM EDİRNE YOLU NEDEN KAPALI?

Tırın devrilmesi sonucunda otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Tırın kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.