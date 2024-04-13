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TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

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TEM'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

BOLU - 9 günlük Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüşünde, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akıcı yoğunluk şeklinde ilerliyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu dün sabah saatleri itibariyle başladı. TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle gece saatlerinde bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda. Ekipler bölgede sürekli ring halinde dolaşarak herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ediyor.

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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