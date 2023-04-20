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TEM'de akıcı bayram yoğunluğu

Genel Haberleri

TEM'de akıcı bayram yoğunluğu TEM Otoyolu Düzce geçişinde Ramazan Bayramı öncesinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

TEM'de akıcı bayram yoğunluğu

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce geçişinde Ramazan Bayramı öncesinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da tatile gitmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman TEM Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturuyor. Bayram arifesinde yola çıkan sürücüler, otoyolda akıcı şekilde devam ederken, trafik ekipleri ise olumsuzluk yaşanmaması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Genel

Ramazan Bayramı TEM Otoyolu Düzce Genel Haberler

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