Günümüzde hayatımızın bir parçası olan televizyon, insanlar için önemli bir değere sahip olmuştur. Televizyonun geldiği nokta bugün, insanlar dünyada ne olup bittiğini televizyon aracılığı ile öğreniyor. Aynı zamanda teknolojinin ilerlemesi sonucunda artık televizyondan dizi, film, internete bağlanma ve müzik dinleme gibi birçok işlevsel şekilde kullanım sağlayabiliyoruz. Televizyonu kim icat etti ve televizyon ne zaman icat edildi soruları insanlar tarafından merak ediliyor. Renkli televizyon hayatımıza ne zaman girdi ve bununla beraber televizyonun tarihçesini merak eden vatandaşlar, televizyonu kim icat etti diye araştırıyor. Televizyonu kim icat etti? Televizyon ne zaman icat edildi? Renkli televizyon ne zaman çıktı? İşte televizyonun tarihçesi… Detaylar haberimizdedir…

TELEVİZYONU KİM İCAT ETTİ?

Televizyon veya kısaca TV, bir vericiden elektromanyetik dalga hâlinde yayınlanan görüntü ve seslerin, ekranlı ve hoparlörlü elektronik alıcılar sayesinde yeniden görüntü ve sese çevrilmesini sağlayan haberleşme sistemidir. Aynı zamanda kitle iletişim aracı da olan televizyon, yayınlanan görüntü ve sesleri alıcıya ulaştıran elektronik cihaz sistemidir. Televizyon veya kısaca TV, bir vericiden elektromanyetik dalga hâlinde yayınlanan görüntü ve seslerin, ekranlı ve hoparlörlü elektronik alıcılar sayesinde yeniden görüntü ve sese çevrilmesini sağlayan haberleşme sistemidir. Aynı zamanda kitle iletişim aracı da olan televizyon, yayınlanan görüntü ve sesleri alıcıya ulaştıran elektronik cihaz sistemidir.

RENKLİ TELEVİZYON NE ZAMAN ÇIKTI?

Televizyon yayını, elektromanyetik yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin, sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli ya da siyah beyaz yayınıdır.

TELEVİZYON NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Televizyon 1923 yılında, John Logie Baird tarafından Birleşik Krallık'ın Hastings kasabasında icat edilmiştir. İlk televizyon görüntüsü ise yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır. Başlangıçta noktalar hâlinde ve titrek olan görüntülerin kalitesi Baird tarafından geliştirilmiştir. Baird'in televizyon sisteminde mekanik olarak döndürülen diskler kullanmasına karşın aynı dönemde Marconi - Emi sistemi gibi elektronik olarak işleyen rakip sistemler de üretildi.

TELEVİZYONUN TARİHÇESİ

Televizyon 1923 yılında, John Logie Baird tarafından Birleşik Krallık'ın Hastings kasabasında icat edilmiştir. İlk televizyon görüntüsü ise yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır. Başlangıçta noktalar hâlinde ve titrek olan görüntülerin kalitesi Baird tarafından geliştirilmiştir. Baird'in televizyon sisteminde mekanik olarak döndürülen diskler kullanmasına karşın aynı dönemde Marconi - Emi sistemi gibi elektronik olarak işleyen rakip sistemler de üretildi. 1930'ların başında televizyon elektronik eşya olarak satılmaya ve geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Örneğin 1936 Berlin Yaz Olimpiyatları, Almanya'da evlerdeki televizyonlardan izlendi.

Televizyon yayını, elektromanyetik yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin, sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli ya da siyah beyaz yayınıdır.

TELEVİZYONUN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sayısal yayınların başlamasına kadar televizyon izleyicisi sadece alıcı durumunda idi. Sayısal yayınlar sayesinde kullanıcının etkileşime geçmesi süreci başladı. İzleyicilerin sürekli alıcı olması, televizyonun kolay ulaşılabilir bir kaynak olması, kullanılan etkili görsel ve işitsel öğelerle etkisinin yüksek olması, birçok aydının televizyona soğuk bakmasına neden oldu. Günümüzde televizyon yayıncılığının ilk amacı, reklam ve ticaret üzerine kuruludur. Ancak toplumda psikolojik etkisi de oluşmuş ve televizyon bağımlılığı olarak tabir edilen bir rahatsızlık ortaya çıkmıştır.

Günümüzde televizyon kullanımı ciddi bir boyuta gelmiştir. İnsanlar televizyonda sadece bir kanala basıp izlemiyor. Televizyon da artık, dijital platformlarda olan dizi ve filmlere ulaşmak mümkün olabiliyor. İsteğe bağlı dizi ve film izlenebiliyor hatta farklı içeriklere kolayca ulaşmak mümkün olabiliyor. Televizyonun teknolojiyle beraber gelişmesinin avantajları varken dezavantajlarını da toplum üzerinden görebiliyoruz. Televizyon bağımlılığı ve aynı zamanda tüketim bağımlılığı toplumu farklı bir boyuta taşımış durumda. Televizyona olan ilgi ve hayatımızdaki yerini kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor.