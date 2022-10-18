Netflix'in Teletabiler yeniden uyarlanmasından ilk fragman yayınlandı. İlk fragmanın yayınlanmasının ardından çizgi filmin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Teletabiler çizgi filminin hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Teletabiler ne zaman yayınlanacak? Teletabiler hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Netflix Teletabiler konusu ne? İşte detaylar...

Klasik dizinin renkli yeniden uyarlamasında birlikte büyüyüp yeni şeyler öğrenen arkadaşlar Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po'nun yeni maceraları Netflix'de yayınlanacak. Yıllar önce yayınlanan en popüler çizgi filmlerin arasında yer alan Teletabiler yeni uyarlamasıyla izleyicileriyle buluşacak. Netflix'in Teletabiler yeniden uyarlanmasından ilk fragman yayınlandı. İlk fragmanın yayınlanmasının ardından çizgi filmin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Teletabiler ne zaman yayınlanacak? Teletabiler hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Netflix Teletabiler konusu ne? Detaylar haberimizde...

NETFLİX TELETABİLER KONUSU NE?

Klasik dizinin renkli yeniden uyarlamasında birlikte büyüyüp yeni şeyler öğrenen arkadaşlar Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po'nun yeni maceraları Netflix'de yayınlanacak.

TELETABİLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in Teletabiler yeniden uyarlamasının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Teletabiler 14 Kasım tarihinde Netflix'de yayınlanacak.