Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisinde ödül aldı. Ardından, telenovela ne demek ve telenovela ne anlama gelir merak ediliyor. Peki, Telenovela ne demek? Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisi nedir?

Telenovela ne demek ve Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisi nedir soruları gündeme geliyor. Sevilen dizi Yargı, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisinde ödül aldı. Telenovela ne demek? Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

TELENOVELA NE DEMEK?

Telenovela genellikle Latin Amerika'da yayınlanan bir pembe dizi'dir. 1950'lerde ortaya çıktı ve bu ülkelerde televizyonda yaygın izlenilen tür haline geldi. Univision, Venevisión, TV Globo, Telefe, Telemundo, Caracol Televisión, America TV gibi televizyon kanalları Meksika, Venezuela, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peruda çeşitli telenovelalar sundular. Sadece içerik üretmekle kalmadılar, bunu diğer Latin Amerika ülkelerine ve dünyanın geri kalanına da ihraç ettiler.

EMMY ÖDÜLLERİ'NDE "EN İYİ TELENOVELA" KATEGORİSİ NEDİR?

En İyi Telenovela Uluslararası Emmy Ödülü, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (IATAS) tarafından verilmektedir ve üretilen ve başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri dışında yayınlanan telenovelalardaki mükemmelliği ödüllendirmektedir. Telenovela için ilk Uluslararası Emmy , 2008'de New York'ta düzenlenen 36. Uluslararası Emmy Ödülleri Galasında sunuldu.

YARGI DİZİSİ EMMY ÖDÜLÜ ALDI MI?

Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisinde ödül aldı. Törende dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in şıklığı da göz kamaştırdı.