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Telegram, reklamlar için Toncoin ödeme yolunu duyurdu

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Telegram, kullanıcılarına platform içi reklamlar için Toncoin ile ödeme yapma imkânı sunarak dijital pazarlama ve kripto para kullanımında yeni bir sayfa açıyor.

Telegram'da Platform İçi Reklam Alımlarında Kripto Kolaylığı

Telegram, mesajlaşma platformunda yer alan reklamlar için ödeme yöntemi olarak Toncoin kullanımını aktif hale getirdi. Bu yenilik, platform genelinde görülen reklamlardan elde edilen kazancın yarısının kanal sahipleriyle paylaşılmasını içeren en son kazanç güncellemesinin bir bölümü olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu yeni kararla birlikte çok düşük miktarlarda Toncoin ödeyerek kendi kanallarını tanıtma şansına sahip oldu. Telegram, bu süreçte kullanıcılara reklamlarını yerleştirecekleri kanalları seçme özgürlüğü tanıyor.

Yapılan açıklamada kanal sahiplerinin elde ettikleri kazançları herhangi bir ücret ödemeden çekebilecekleri belirtilirken, çekim işlemleri Telegram'ın Fragment borsasında yakın zamanda mümkün olacak. Platform, TON Blockchain'ini işlem ücretlerinin düşüklüğü, hızlı işlem kapasitesi ve yüksek işlem hızı rekoru nedeniyle tercih ettiğini açıkladı. TON, geçmişte yapılan bir test sırasında saniyede 100.000 işlem işleme kapasitesine ulaştı.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, platformun kanallarının aylık 1 trilyondan fazla görüntülenme sayısına ulaştığını, ancak şu ana kadar sadece yüzde 10'unun reklam geliri elde ettiğini belirtti. Durov, bu güncellemeyle içerik üreticilerinin Toncoin'lerini nakite çevirebilecekleri veya kanallarını daha fazla tanıtmak için yatırım yapabilecekleri bir döngü oluşacağını vurguladı. Son 24 saatte Toncoin'in değeri yüzde 2,32 artışla 5,24 dolara yükseldi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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