Telegram çöktü mü? SON DAKİKA! Telegram neden açılmıyor, mesaj neden gitmiyor? Telegram'da sorun mu var?

Telegram çöktü mü? Birçok kişinin Whatsapp'ın yerine tercih etmeye başladığı ve kullanımı çok yüksek sayılara ulaşılan Telegram'da yaşanan aksaklık ile ilgili birçok kullanıcı "Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var? Telegram'da mesaj neden gitmiyor? Telegram paylaşım yapamıyorum?" gibi soruların cevaplarını araştırmakta. Telegram'da yaşanan aksaklık ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Akşam saatlerinde yaşanan aksaklık ve yüklemeler Telegram'da yaşanan yoğunluktan dolayı meydana gelmekte. Ayrıca zayıf bağlantı nedeniyle de problemler yaşanmakta.

TELEGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ!

Telegram'da fotoğrafların yüklenememesi ya da gönderimlerde aksaklık olması genellikle telefon hafızasının dolu olmasından dolayı kaynaklanmakta. İşlemlere başlamadan önce yeterli hafızanızın olup, olmadığını kontrol ediniz.

Bir diğer yüklenme problemi ise internet kaynaklı olmakta. İnternetinizin iyi çektiğinden, tarife aşımından dolayı hattınızın kısıtlanmadığından ve internetinizin açık olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Telegram'ın yaşanan problemlere çözümler şu şekildedir;

Telegram uygulamasının sürümünü kontrol ediniz ve yeni sürümü varsa update ediniz.

Güncel sürüme sahipseniz ve uygulamada problem yaşıyorsanız. Uygulamayı kaldırınız ve ardından telefonunuzu yeniden başlatınız. Yeniden başlatma sonrası telefonunuzun uygulama marketinden sürümünüze uygun Telegram uygulamasını yükleyiniz.

Uygulamada yaşanan problemler telefon sürümünüzden kaynaklanıyorsa uygun sürümü bulup, tekrar deneyiniz.

TELEGRAM NEDİR, NASIL KULLANILIR?



Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Son dönemde Whatsapp'ın en büyük rakibi olarak ortaya çıkan ve şimdiden milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram ücretsiz olarak hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

Haber leşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir.

TELEGRAM NE KADAR GÜVENLİ?

Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor. Protokolümüzün ve istemcilerimizin güvenliğini artırmak için sürekli olarak toplulukla çalışıyor.

TELEGRAM MASAÜSTÜ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Nikolai ve Pavel Durov tarafından geliştirilen bulut bazlı anlık şifreli mesajlaşma hizmeti artık masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Whatsapp'a rakip olarak 3 sene önce yayımlanan uygulama, Facebook'un Whatsapp'ı satın almasının ardından kimi internet kullanıcılarının tepkilerini yöneltmek amacıyla tercih edilerek ilk popülerliğini kazanmıştı.

Güvenlik anlamında şifreleme sisteminin kalitesiyle bilinen Telegram uygulaması Windows işletim sistemine sahip telefonlardaki güncellemenin ardından kişisel masaüstü bilgisayarlarda da web üzerinden kullanılabilecek. Uygulamayı Windows Store'dan indirmek mümkün.

Telegram ile Windows'ta grup sohbeti ve multimedya paylaşımı yapma özelliklerinin yanı sıra, rehbere kayıtlı maksimum 100 kişiye de yayın göndermeye imkân veriyor. Yazılım ayrıca, Windowsn 10'daki Cartona ve canlı kutucuk ile bütünleşik çalışabilmesinin avantajlarını da değerlendiriyor.

Böylelikle cihaz senkronizasyonu ya da değişimlerinde konuşmaların kaybolmasının önüne geçiliyor. Şifreleme uçtan uca yapıldığı güvenlik düzeyi de son derece yüksek.

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