Telegram çöktü mü? 15 Eylül Perşembe Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var, ne zaman düzelir?

Bugün Telegram'a giren bazı kullanıcılar erişim problemi yaşamaktadır. Bunun ardından vatandaşlar, Telegram çöktü mü? 15 Eylül Perşembe Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Telegram çöktü mü? En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ta yaşanan problemlerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Peki, Telegram çöktü mü? Telegram neden açılmıyor? Telegram'da sorun mu var? Telegram'da mesaj neden gitmiyor? Telegram paylaşım yapamıyorum?

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Akşam saatlerinde yaşanan aksaklık ve yüklemeler Telegram'da yaşanan yoğunluktan dolayı meydana gelmekte. Ayrıca zayıf bağlantı nedeniyle de problemler yaşanmakta.

Sorunun en kısa zamanda çözüleceği düşünülüyor.

TELEGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ!

Telegram'da fotoğrafların yüklenememesi ya da gönderimlerde aksaklık olması genellikle telefon hafızasının dolu olmasından dolayı kaynaklanmakta. İşlemlere başlamadan önce yeterli hafızanızın olup, olmadığını kontrol ediniz.

Bir diğer yüklenme problemi ise internet kaynaklı olmakta. İnternetinizin iyi çektiğinden, tarife aşımından dolayı hattınızın kısıtlanmadığından ve internetinizin açık olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Telegram'ın yaşanan problemlere çözümler şu şekildedir;

Telegram uygulamasının sürümünü kontrol ediniz ve yeni sürümü varsa update ediniz.

Güncel sürüme sahipseniz ve uygulamada problem yaşıyorsanız. Uygulamayı kaldırınız ve ardından telefonunuzu yeniden başlatınız. Yeniden başlatma sonrası telefonunuzun uygulama marketinden sürümünüze uygun Telegram uygulamasını yükleyiniz.

Uygulamada yaşanan problemler telefon sürümünüzden kaynaklanıyorsa uygun sürümü bulup, tekrar deneyiniz.

UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?

Telegram'da yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle mesajlar bildirim olarak gelse bile uygulamada açılmıyor olabilir.

Telegram Messenger açıklaması:

"Doğu Avrupa'daki bazı kullanıcılarımız son 45 dakika içinde bağlantı sorunları yaşamış olabilir. Şimdi her şey yolunda olmalı, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Görünüşe göre Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde birkaç bireysel kullanıcı için bazı sorunlar hala devam ediyor. Herkesi tekrar çevrimiçi hale getirmek için çalışıyoruz, bekleyin!"