Telefonunuzda ekran kaydı nasıl yapılır? Adım adım kılavuz

Telefonunuzdaki ekranı kaydetmek, bir uygulamanın kullanımını öğretmek, oyun oynamak veya önemli bir anı yakalamak için kullanışlı bir özelliktir. Android ve iOS cihazlarda ekran kaydı yapmanın adımlarını içerir. Android cihazlarda ekran kaydı uygulaması seçme, indirme, yükleme ve kaydı başlatma adımlarını, iOS cihazlarda ise ekran kaydını etkinleştirme, kaydı başlatma ve bitirme adımlarını içerir. Artık telefonunuzda ekran kaydı yapma konusunda bilgi sahibisiniz.

Telefonunuzdaki ekranı kaydetmek, bir uygulamanın kullanımını öğretmek, oyun oynamak veya önemli bir anı yakalamak için kullanışlı bir özelliktir. Peki, telefonunuzda ekran kaydı nasıl yapılır? İşte Android ve iOS işletim sistemlerinde adım adım bir kılavuz:

ANDROİD'DE NASIL EKRAN KAYDI YAPILIR?

Adım 1: Ekran Kaydı Uygulaması Seçimi

Android cihazınızda birçok ekran kaydı uygulaması bulunur. Google Play Store'dan ekran kaydı uygulamalarını aratarak veya popüler seçenekleri inceleyerek en uygun uygulamayı seçin. Genellikle "Ekran Kaydı" veya "Screen Recorder" şeklinde arama yapabilirsiniz.

Adım 2: Uygulamayı İndirme ve Yükleme

Seçtiğiniz ekran kaydı uygulamasını indirin ve cihazınıza yükleyin. Kurulum talimatlarını takip edin.

Adım 3: Ekran Kaydını Başlatma

Uygulamayı açın ve ekran kaydını başlatma seçeneğini bulun. Kayıt başladığında, istediğiniz işlemi yapın ve kaydı sonlandırmak için uygulamanın içindeki ilgili düğmeye tıklayın.

Adım 4: Kaydı Kaydetme ve Paylaşma

Kaydettiğiniz ekran videosunu cihazınıza kaydedebilir veya paylaşabilirsiniz. Genellikle uygulama, videonuzu galerinize kaydetme veya doğrudan sosyal medya platformlarına gönderme seçeneği sunar.

IPHONE'DA NASIL EKRAN KAYDI YAPILIR?

Adım 1: Ekran Kaydını Etkinleştirme

iOS cihazlarında ekran kaydını etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasına gidin. "Kontrol Merkezi" seçeneğine tıklayın ve "Ekran Kaydı"nı "Denetimlere Ekle" seçeneğiyle ekleyin.

Adım 2: Ekran Kaydını Başlatma

Ana ekrandan yukarıdan aşağıya doğru kaydırarak Kontrol Merkezi açın. "Ekran Kaydı" düğmesine tıklayarak kaydı başlatın. İlgili uyarıyı takip edin.

Adım 3: Kaydı Bitirme

Kaydı sonlandırmak için yine Kontrol Merkezi'ne gidin ve "Ekran Kaydı" düğmesine basın. Kaydettiğiniz video, Fotoğraflar uygulamasına kaydedilecektir.

Artık telefonunuzda ekran kaydı yapma konusunda bilgi sahibisiniz. İster Android, ister iOS kullanıyor olun, bu adımları takip ederek ekran kayıtlarınızı kolayca oluşturabilirsiniz.