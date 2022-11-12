18:57'de televizyonlarda ve telefonlarda çalan siren vatandaşları korkuttu ve arama motorlarındaTelefonlar neden siren çalıyor? 12 Kasım telefonda neden siren çaldı? aramasını yaptı. Vatandaşı korkutan sirenin nedeni haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Neden siren çaldı? sorusu aratılıyor. Vatandaşı korkutan siren sesinin ardından arama motorlarında deprem mi oldu? sorusu aratıldı. Peki, Telefonlar neden siren çalıyor? 12 Kasım telefonda neden siren çaldı? İşte merak edilenler...

TELEFONLAR NEDEN SİREN ÇALIYOR?

Afad tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ülke tatbikatı yapıyoruz. Şeklinde ifadeler yer aldı. Buna göre 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan deprem tatbikatı, 18:57'de gerçekleştirilecek.