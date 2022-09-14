Sosyal medyada ortaya çıkan yabancı uyruklulara telefonla vatandaşlık veriliyor iddiası kısa sürede gündem oldu. Peki, Telefonla vatandaşlık veriliyor mu? Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası doğru mu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklulara telefonla vatandaşlık veriliyor iddiası kısa sürede büyük ses getirmişti. Telefonla vatandaşlık alınabiliyor mu? sorusu merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, Telefonla vatandaşlık veriliyor mu? Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası doğru mu? Detaylar haberimizde...

TELEFONLA VATANDAŞLIK VERİLİYOR MU?

Bir kamu hastanesinde kadın doğum uzmanı doktor olduğu iddia edilen bir kişinin telefonla vatandaşlık verildiğini iddia ettiği video, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Olay olan iddia sonrasında "Telefonla vatandaşlık veriliyor mu?" sorusu araştırılmaya başlanmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,telefonla vatandaşlık verildiği iddialarını yalanlandı.

TELEFONLA VATANDAŞLIK VERİLDİĞİ İDDİASI DOĞRU MU?

Yabancı uyruklulara vatandaşlık veriliyor iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada telefonla vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı.Yapılan açıklamada, "Telefonla vatandaşlık verildiği iddiası hayal ürünüdür. Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir." ifadeleri yer almaktadır.