Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalar başladı. Seçim öncesi verilen vaatlerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapıldı. Peki, Telefonda ne kadar vergi var? Telefonun yüzde kaçı ÖTV, KDV?

Seçim öncesi öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon konusu hala gündemde. Öğrenciler araştırıyor ve merak ediyor. Peki, Telefonda ne kadar vergi var? Telefonun yüzde kaçı ÖTV, KDV?

SEÇİM SONRASI GÜNDEMDEYDİ

AK Parti Seçim beyannamesinde öğrenciler için yer alan vaatlerden birisi olan vergisiz telefon ve bilgisayar, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

7 Ağustos Pazartesi günü yapılan Kabine Toplatısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "seçim beyannamesinde gençlere verdiğimiz sözleri adım adım hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

VERGİSİZ TELEFON KİMLER ALACAK, ŞARTLARI NE?

Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin 1 defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar almasını sağlayacak uygulama için talimat verdi.

Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamayacak.

50 bin TL'lik telefon yaklaşık 25 bin TL'den alınabilecek.

IPHONE 14 FİYAT LİSTESİ 2023

iPhone 14 128 GB: 48.304 TL

iPhone 14 256 GB: 52.372 TL

iPhone 14 512 GB: 60.507 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 53.389 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 57.457 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: 65.592 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 62.541 TL

iPhone 14 Pro 256 GB: 66.609 TL

iPhone 14 Pro 512 GB: 74.745 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 82.880 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 67.118 TL

VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Henüz vergisiz telefon ile ilgilisi süreç netleşmedi. İlkokul, ortaokul lise için henüz resmi açıklama gelmedi. AÖF, Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri vergisiz telefon alamayacak?

TELEFONDA NE KADAR VERGİ VAR?

Örneğin ülkemize giriş fiyatı 1.000 TL olan bir akıllı telefonun TRT Bandrolü (120 TL) ve Kültür Bakanlığı Payı (10 TL) ile toplamı 1.130 TL yapıyor ve ÖTV, 1.130 TL üzerinden hesaplanıyor. Bu matrahta 640 TL ve altı cihazlarda yüzde 25, 1.500 TL ve altı cihazlarda yüzde 40 ve 1.500 TL üstü cihazlarda ise yüzde 50 oranında ÖTV alınıyor.