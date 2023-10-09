Telefonda ekran görüntüsü nasıl alınır? Pratik kılavuz

Telefonda ekran görüntüsü almak, çevrimiçi içeriği paylaşmak, hata mesajlarını kaydetmek veya önemli bilgileri saklamak için kullanışlı bir yöntemdir. Bu makalede, Android ve iOS cihazlarda ekran görüntüsü almanın adım adım yöntemleri anlatılmaktadır. Genellikle 'Güç Tuşu' ve 'Ses Kısma Tuşu'nu aynı anda basılı tutarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Aldığınız ekran görüntüsünü kaydedebilir ve isterseniz paylaşabilirsiniz. İşte, detaylar...

Telefonda ekran görüntüsü almak, çevrimiçi içeriği paylaşmak, hata mesajlarını kaydetmek veya önemli bilgileri saklamak için kullanışlı bir yöntemdir. Peki, telefonunuzda ekran görüntüsü nasıl alınır? İşte Android ve iOS işletim sistemlerinde bu işlemi adım adım gerçekleştirmenize yardımcı olacak bir kılavuz.

ANDROİD'DE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?

Android Cihazlarda Ekran Görüntüsü Alma:

Adım 1: Uygun Tuş Kombinasyonu

Android cihazlarda ekran görüntüsü almak için yaygın olarak kullanılan yöntem, cihazınızın markasına ve modeline bağlı olarak değişebilir. Genellikle "Güç Tuşu" ve "Ses Kısma Tuşu"nu aynı anda basılı tutarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu tuş kombinasyonunu kullanın ve basılı tutun.

Adım 2: Ekran Görüntüsünü Kaydetme

Ekran görüntüsünü aldığınızda, cihazınız size bir bildirim gösterecektir. Bu bildirim üzerine dokunarak veya bildirimi kaydırarak ekran görüntüsünü görüntüleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Adım 3: Ekran Görüntüsünü Paylaşma (isteğe bağlı)

Ekran görüntüsünü paylaşmak isterseniz, görüntüyü açın ve paylaşmak istediğiniz uygulamayı veya platformu seçin.

IPHONE'DA SS NASIL ALINIR?

Adım 1: Uygun Tuş Kombinasyonu

iOS cihazlarda ekran görüntüsü almak oldukça basittir. "Güç Tuşu" ve "Ana Ekran Düğmesi" (bazı yeni modellerde "Ses Kısma Tuşu"na basılı tutarak) tuş kombinasyonunu kullanarak ekran görüntüsünü alabilirsiniz.

Adım 2: Ekran Görüntüsünü Kaydetme

Tuş kombinasyonunu doğru bir şekilde uyguladığınızda, ekran görüntüsü otomatik olarak kaydedilir ve Fotoğraflar uygulamasında "Ekran Görüntüleri" albümüne eklenir.

Adım 3: Ekran Görüntüsünü Paylaşma (isteğe bağlı)

Ekran görüntüsünü paylaşmak için Fotoğraflar uygulamasını açın, ilgili ekran görüntüsünü seçin ve "Paylaş" düğmesine tıklayarak paylaşmak istediğiniz uygulamayı veya platformu seçin.

Bu adımları takip ederek, Android veya iOS cihazınızda kolayca ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüleri, bilgileri kaydetmek veya paylaşmak için çok kullanışlı bir araçtır ve bu kılavuz ile bu işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.