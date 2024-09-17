Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)

Bursa'da yaşanan ilginç bir olayda, cep telefonuna bakarak yürüyen bir genç, kapağı açık bırakılan mazgala düşerek kısa süreli bir panik yaşadı. Olay, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Telefonla konuşmak için dışarı çıkan genç, konuşması bittikten sonra ekrana dalarak yürümeye devam etti. Peki, olay ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Telefonla konuşmak için dışarı çıkan genç, konuşması bittikten sonra ekrana dalarak yürümeye devam etti. Ancak dikkati tamamen telefonuna odaklanmış olan genç, site önünde kapağı açık bırakılan mazgalı fark edemedi ve bir anda içine düştü. Talihsiz genç, olay anında ne olduğunu anlayamadan refleksle kendisini yukarı çekerek mazgaldan çıkmayı başardı.

MAZGALA DÜŞEN GENÇ YARALANDI MI?

Şans eseri yalnızca hafif sıyrıklarla kazayı atlatan genç, kısa süreli bir şok yaşadı. Çevrede bulunan kişiler, olayı fark eder etmez hemen yardıma koştu. Gencin durumu kontrol edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu ilginç kaza, mazgalların açık bırakılmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.