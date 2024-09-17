Üye Girişi
Haberler

Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telefonuna odaklı bir şekilde yürüyen bir kişi, fark etmediği mazgala düştü. Olayın videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Olayın ne zaman ve nerede olduğu merak ediliyor.

Bursa'da yaşanan ilginç bir olayda, cep telefonuna bakarak yürüyen bir genç, kapağı açık bırakılan mazgala düşerek kısa süreli bir panik yaşadı. Olay, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Telefonla konuşmak için dışarı çıkan genç, konuşması bittikten sonra ekrana dalarak yürümeye devam etti. Peki, olay ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Telefonla konuşmak için dışarı çıkan genç, konuşması bittikten sonra ekrana dalarak yürümeye devam etti. Ancak dikkati tamamen telefonuna odaklanmış olan genç, site önünde kapağı açık bırakılan mazgalı fark edemedi ve bir anda içine düştü. Talihsiz genç, olay anında ne olduğunu anlayamadan refleksle kendisini yukarı çekerek mazgaldan çıkmayı başardı.

Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)

MAZGALA DÜŞEN GENÇ YARALANDI MI?

Şans eseri yalnızca hafif sıyrıklarla kazayı atlatan genç, kısa süreli bir şok yaşadı. Çevrede bulunan kişiler, olayı fark eder etmez hemen yardıma koştu. Gencin durumu kontrol edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu ilginç kaza, mazgalların açık bırakılmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Kaza Burs

Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

Şimşek'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Okulun ilk günü işlenen ders infial yaratmıştı! Bakan Tekin canlı yayında yanıt verdi
Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 EYLÜL HAVA DURUMU Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! #9928 ANKARA'DA ŞİŞKİN AY! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı takım kaptanı kim oldu? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 17 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef İşkembeli Nohut tarifi! En güzel İşkembeli Nohut tarifi! İşkembeli Nohut tarifi nasıl yapılır? İşkembeli Nohut için malzemeler! MasterChef Kuzu Kapama tarifi! En güzel Kuzu Kapama tarifi! Kuzu Kapama tarifi nasıl yapılır? Kuzu Kapama için malzemeler! MasterChef Patates püresi tarifi! En güzel Patates püresi tarifi! Patates püresi tarifi nasıl yapılır? Patates püresi için malzemeler! MasterChef Kadınbudu köfte tarifi! En güzel Kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte tarifi nasıl yapılır? Kadınbudu köfte için malzemeler! MasterChef Biber Dolması tarifi! En güzel Biber Dolması tarifi! Biber Dolması tarifi nasıl yapılır? Biber Dolması için malzemeler!
title