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Telefon vergi indirimi gelecek mi? 2023 telefon vergi indirimi ne zaman?

Telefon vergi indirimi gelecek mi? 2023 telefon vergi indirimi ne zaman?

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Telefon alacak vatandaşların gündeminde Telefon vergi indirimi yer alıyor. Son günlerde arama motorlarında Telefon vergi indirimi gelecek mi? 2023 telefon vergi indirimi ne zaman? soruları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Telefon vergi indirimi gelecek mi? merak edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından üniversite öğrencileri heyecanla arama motorlarında Telefon vergi indirimi gelecek mi? 2023 telefon vergi indirimi ne zaman? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde...

TELEFON VERGİ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Telefon vergi indirimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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