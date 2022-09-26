Telefon ve teknolojik ürün fiyatlarının pahalılaşmasıyla beraber vatandaşlar telefonda KDV ÖTV kalkacak mı? sorusuna yanıt arıyor. KDV kalkıyor mu? Sorularına yanıt arayan vatandaş sayısı oldukça fazla. Peki, Telefon ve teknolojik ürünlerde KDV ÖTV kalkıyor mu? Telefonda ÖTV KDV kalkacak mı? Teknolojik ürünlerde KDV ÖDV indirimi var mı?

Telefon ve teknolojik ürünlerde KDV ÖTV kalkıyor mu? Sorusu arama motorlarında sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Telefon ve Teknolojik ürünlerde KDV ÖTV kalkıyor söylentilerinin ardından vatandaşlar araştırmaya başladı. Peki, Telefon ve teknolojik ürünlerde KDV ÖTV kalkıyor mu? Telefonda ÖTV KDV kalkacak mı? Teknolojik ürünlerde KDV ÖDV indirimi var mı?

TELEFON VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE KDV ÖTV KALKIYOR MU?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, telefonda KDV ÖTV kalkıyor mu? Sorularına açıklık getirdi. Kandemir, 28 Ekim tarihinde bu konu ile ilgili detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağını söyledi. Erkan Kandemir şu sözleri söyledi; "Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin..."

ÖTV indirimi gelecek mi? sorusuna ilişkin ise şu sözleri söyledi; "Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz."