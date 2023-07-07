Cumhurbaşkanı Kararı ile imei kayıt ücretleri, telefon kayıt tutarları artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Peki, Telefon kayıt ücreti ne zaman artacak, telefon harcı ne zaman artacak? IMEI kayıt ücreti 2023 ne kadar oldu? IMEI kayıt nereden yapılır? IMEI kaydetme nasıl yapılır? Telefon kayıt ücreti nereye yatırılıyor?

2023 İmei kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarları yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Peki, Telefon kayıt ücreti ne zaman artacak, telefon harcı ne zaman artacak? IMEI kayıt ücreti 2023 ne kadar oldu? IMEI kayıt nereden yapılır? IMEI kaydetme nasıl yapılır? Telefon kayıt ücreti nereye yatırılıyor?

TELEFON ÜCRETİ NE ZAMAN ARTACAK, TELEFON HARCI NE ZAMAN ARTACAK?

Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı. Ayrıca, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı da 20 bin TL olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte, yurt dışından getirilen telefonların kullanımı için ödenecek harç tutarı artış gösterdi ve belirlenen yeni miktarlar geçerli hale geldi. Uygulama yarın başlıyor.

IMEI KAYIT NEREDEN YAPILIR?

E-Devlet sayfası üzerinde bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun "IMEI Kaydet" uygulaması üzerinden pasaport üzerine telefon kaydetme işlemi yapılmaktadır. Her pasaporta 1 telefon kaydedilirken bugün gelen zamla beraber imei kayıt ücreti 20 bin TL oldu.