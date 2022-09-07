Telefon Kayıt Ücreti 2022: Telefon kayıt ücreti ne kadar?

iPhone 14, ABD ve Avrupa'da 799 dolar başlangıç fiyatı ile 16 Eylül 2022'de satışa sunulacak. Cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti Türkiye fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir faktör. Peki, Telefon kayıt ücreti ne kadar? İşte, Telefon kayıt ücreti!

Telefon kayıt ücreti! iPhone 14, ABD ve Avrupa'da 799 dolar başlangıç fiyatı ile 16 Eylül 2022'de satışa sunulacak. Cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti Türkiye fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir faktör. Peki, Telefon kayıt ücreti ne kadar? İşte, Telefon kayıt ücreti haberimizde...

TELEFON KAYIT ÜCRETİ

2022 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 117 TL maktu ÖİV alınmaktadır. IMEI kayıt harcı ise 2732 TL'dir.

IPHONE 14 FİYATI NE KADAR?

iPhone 14, ABD ve Avrupa'da 799 dolar başlangıç fiyatı ile 16 Eylül 2022'de satışa sunulacak.

IPHONE 14 PLUS TANITILDI

iPhone 14 Plus büyük ekranlı iPhone isteyen fakat Pro Max'e çıkmak istemeyen kişilere hitap ediyor. Cihaz hem ekran hem de kamera ve işlemci olmak üzere Pro versiyonlarından ayrışıyor. Fiyat olarak biraz daha uygun modeller.

IPHONE 14 PLUS ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.7 inç boyut, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone

İşlemci: A15 Bionic, 5 nm, 2×3.2 GHz + 4X2.0 GHz (6 çekirdekli)/ 4x GPU çekirdeği

Arka kamera: 12 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açı

Ön kamera: Otomatik odaklama yapan yeni kamera

Depolama: 128GB/ 256GB/ 512GB

Bellek: 6GB RAM (LPDDR4X)

Batarya: 4.323 mAh

İşletim sistemi: iOS 16

Diğer: 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı

Renk seçenekleri: Yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı

IPHONE 14 PLUS'IN FİYATI

Fiyatı 899 dolardan başlayan iPhone 14 Plus'ın ön sipariş 9 Eylül, satış ise 7 Ekim'de başlayacak.

IPHONE 14 PRO TANITILDI

iPhone 14 Pro, Apple'ın iPhone 12 serisiyle kullanmaya başladığı keskin ve köşeli tasarım geleneğini devam ettiriyor.

IPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,1 inç 120 Hz

İşlemci: A16 Bionic

RAM: 6 GB (LPDDR5)

Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)

Arka Kamera: 48 MP +12 MP + 12 MP

48 MP arka, 12 MP ön kamerası önceki iPhone 13 modelinden 3 kat daha iyi düşük ışık performansı sunuyor. Daha gelişmiş mikro çekim özelliği sayesinde ise tüm yakın çekim detayları net bir şekilde görülebiliyor.

IPHONE 14 PRO'NUN FİYATI

iPhone 14 Pro'nun fiyatı 999 dolardan başlıyor.