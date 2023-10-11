Birçok insanın mağdur olduğu telefon dolandırıcılığında farklı bir boyut gözler önünde. Bu sefer WhatsApp ve Telegram gibi Sosyal medya mecraları üzerinden iletişim kurup para, istihdam ve iş vaatleri ile insanları kendilerine çekiyorlar. Dolandırıcılık bir mesajla başlıyor.

Telefon dolandırıcılığında farklı bir boyut! Her şey bir mesajla başlıyor

Telefon kullanımının sürekli artması ile birlikte yeni nesil dolandırıcılık sistemi gözler önünde. Mağdurların yaşadıkları pes dedirtti. Kendinizi bir anda bir oyunun içinde bulabilirsiniz.

İNSANLARI ÇIKMAZA SÜRÜKLÜYORLAR

Yurt dışı bazlı telefon numaraları ile iletişime geçen dolandırıcılar, para vaatleri vererek insanların önce güvenini kazanıp sonra dolandırma aşamasına geçiyorlar. Bir şirket olarak kendini tanıtan dolandırıcılar belli başlı görevleri yerine getirilmesi halinde paralarına paralar katacaklarını söyleyerek insanları çıkmazı olan bir oyuna sürüklüyorlar. Yetkililer bu konuda vatandaşların dikkatli olmasını dile getirdi.

OYUN BİR MESAJLA BAŞLIYOR

WhatsApp gibi günümüzde çok sık kullanılan uygulamalarda yabancı bir numaranın size bir şirkette görevli olduğunu ve sizle birlikte bir iş yapmak istediğini söyleyerek oyun başlıyor. Lucky Mall isimli bir sistem üzerinden büyük online alışveriş mağazalarından ürünleri beğenme karşılında 50 tl ücret olarak başlayan iş daha sonrasında yeni ve farklı görevler verilerek bu görevlerde yatırdığınız paraya görevi bitirdiğinizde % 30 ile % 60 arasında bir gelir sağlama vadiyle başlıyor. 1.gün küçük miktarlarla başlayan bu sistemde söyledikleri gibi parayı % 30'la geri ödeme yapıyorlar. 2. ve 3. günde paranın miktarı ve görev uzunluğu artıyor ve son aşamada görevin sonu gelmiyor. Sistemden çıkabilmeniz için son görevi yapmanız ve parayı geri almanız gerekiyor ama bu miktar yeni görevlendirmelerle sürekli büyüyerek ödenmez hale geliyor. Son noktada siz artık görevin bitmeyeceğinize kaanat getiriyorsunuz ama sisteme yatırdığınız parayı haliyle geri alamıyorsunuz. Geri dönüşü olmayan ve sonu gelmeyen sistem içerisinde sizde artık o zamana ne kadar yatırdıysanız paranızda kalıyor.

ALTINLARINI BOZDURANLAR BİLE VAR

Özellikle ev hanımlarını hedef alan dolandırıcılar telefon başında çalışma vaatleri vererek para yatırmaya teşvik ediyor. Kendini kaptırıp altınlarını bozduranlar, bir yerlerden borç alanlar tuzağa düştüğünü fark ettiğinde iş işten geçmiş oluyor.

MAĞDURLAR GRUP KURDU

Bu yöntem ile dolandırılan mağdurlar hem başkaları dolandırılmaması için hem de birbirlerinden haberdar olmak için sosyal medya mecraları üzerinden whatsApp ve Telegram gibi uygulamalardan grup kurdular. Kurulan gruplarda kimisi yüzler kimisi binlerce TL kaybettiğini dile getirdi. Her mağdura başta farklı bir şirket olarak kendilerini tanıttıkları dikkat çekti. Dolandırılan insanlar Lucky Mall Dolandırıcılığı adı altında telegramda grup kurdular ve yaşadıklarını detaylı paylaşım yaparak ,haklarını aramak için birlikte yetkili mercilerden destek istediler. Konu hakkında şikayet var sitesinde bir hayli benzer konularda şikayetlerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

KAYNAK: HHA- Burak DEMİRKOL/İSTANBUL