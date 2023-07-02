Ordu'da, 530 metre yükseklikte cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe'ye ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Teleferik ziyaretçilerini ağırlıyor

ORDU - Ordu'da, 530 metre yükseklikte cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe'ye ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ordu'nun kuş bakışı görünüşünü seyretmek isteyen on binlerce yerli ve yabancı turist bayram tatili boyunca kentin önemli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe'ye akın etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ile cazibesi artan Boztepe'ye çıkmak için teleferiği tercih eden vatandaşlar, istasyon önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye yaklaşık 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik hattı, özellikle Kurban Bayramı için tatile gelen vatandaşlar ve yerli yabancı turistler olmak günlük binlerce kişiye hizmet verdi.

"Manzara her şeye değer"

Uzun kuyrukların oluştuğu istasyonda bekleyen vatandaşlar, Ordu'yu tepeden seyretmenin güzel olduğunu belirterek, Boztepe'nin Ordu'nun önemli turizm noktalarından birisi haline geldiğini, çok uzun kuyruk olsa bile oraya çıkmaya değdiğini belirttiler.