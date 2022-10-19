Sosyal medyada TELE 1 etiketinin gündem olmasının ardından kullanıcılar, "TELE 1 kapatıldı mı?" sorusunu araştırıyor. TELE 1 kanalının neden ceza aldığı merak konusu oldu. Peki, TELE 1 kapatıldı mı, neden yayın yok? TELE 1 neden ceza aldı? TELE 1'e ne oldu? İşte detaylar...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1'e yayınlarını 3 gün süreyle durdurma cezası verdi. Sosyal medyada TELE 1 etiketinin gündem olmasının ardından kullanıcılar, TELE 1 kanalının neden ceza aldığını araştırıyor. TELE 1 kanalının neden yayın yapmadığı merak konusu oldu. TELE 1 kanalının ne için ceza aldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, TELE 1 kapatıldı mı, neden yayın yok? TELE 1 neden ceza aldı? TELE 1 kanalına ne oldu? Detaylar haberimizde...

TELE 1 KAPATILDI MI, NEDEN YAYIN YOK?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1'e yayınlarını 3 gün süreyle durdurma cezası verdi. Enver Aysever'in sunduğu "Ayrıntılar" programını inceleyen Üst Kurul, yayın konuğu Sera Kadıgil'in, "Orada Diyanet diye bir kurum var. Bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Bütçe görüşmelerinde benim en delirdiğim şey bu. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil, bir siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır" sözlerini değerlendirdi.

TELE 1 NEDEN CEZA ALDI?

Söz konusu yayın nedeniyle Tele 1'in 6112 Sayılı Yasa'nın 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK, yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verdi.

TELE 1 KANALINA NE OLDU?

TELE 1 kanalında Enver Aysever'in sunduğu "Ayrıntılar" programını inceleyen Üst Kurul, yayın konuğu Sera Kadıgil'in, "Orada Diyanet diye bir kurum var. Bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Bütçe görüşmelerinde benim en delirdiğim şey bu. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil, bir siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır" sözlerini değerlendirdi. Karar, yasa gereği, 1 yıl içinde Tele 1 hakkında daha önce aynı ceza bendinden verilen başka bir yaptırım üzerine alındı. Tele 1'in bu karardan sonra 1 yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması durumunda ise RTÜK, yayıncı kuruluşun lisansını iptal edebilecek.