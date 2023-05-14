Tele 1 frekans değerleri nelerdir? TELE 1 TV sahibi kim, kimin? Tele 1 FEC, sembol oranı, frekans bilgileri nedir?
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Tele 1 TV frekans değerleri nedir merak ediliyor. Tele1, 9 Ocak 2017'de yayın hayatına başlayan haber kanalıdır. Peki, Tele 1 frekans değerleri nelerdir? Tele 1 TV sahibi kim? Tele 1 kimin? Tele 1 FEC değeri, sembol oranı, frekans değeri nedir? Tele 1 frekans bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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TELE 1 NEDİR? TELE 1 KİMİN?
Tele1, 9 Ocak 2017'de yayın hayatına başlayan haber kanalı. Genel yayın yönetmenliğini Merdan Yanardağ yapmaktadır. RTÜK onayının gecikmesi nedeniyle, "Kültür Türk" logosu yerine Tele1 logosunu kullanmaya 4 Şubat 2017'de başladı.
TELE 1 TV FREKANS DEĞERLERİ
- Uydu : Türksat 4A
- Frekans : 12034
- Polarizasyon : V
- Sembol oranı : 27500
Tele 1 TV hangi kanallarda bulunur:
D-Smart: 273. kanal
Digitürk: 48. kanal
Bunlara ek olarak Tele 1 TV'yi "https://tele1.com.tr/canli-yayin/" adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Youtube resmi kanalından da takip edebilirsiniz.