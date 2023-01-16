Son zamanlarda günlük hayatta çok sık rastladığımız Telepati, Yunancadan türetilmiş olan bir kelimedir. Yunanca tele sözcüğü ile uzak anlamlıdır ve pathos sözcüğü ile de tercüme edilir. Telepati, diğer insanlar ile düşünce yoğunluğu kurarak iletişime geçmek demektir Peki, Telapeti nedir? Telapeti kimler arasında olur? Telapeti nasıl yapılır? Telapeti aşk nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Telepati kelimesi ne anlama geliyor? Telepati kelimesini araştıranlar, bu sözcüğün kökeninin nereden geldiğini ve kaç anlama sahip olduğunu vatandaşlar tarafından merak ediyor. Peki, Telapeti nedir? Telapeti kimler arasında olur? Telapeti nasıl yapılır? Telapeti aşk nedir? Detaylar haberimizde...

Telepati, diğer insanlar ile düşünce yoğunluğu kurarak iletişime geçmek demektir. Yoğun bir biçimde düşünülen şey diğer kişinin beyninde de algılanır şeklinde kamuoyunda anlaşılmaktadır.

TELAPETİ NEDİR?

Telepati, dünyayı beş duyunun dışında algılama yeteneği olarak ifade edilir. Henüz anne karnındayken içinde bulunulan ortam; duyma, görme, tatma, koklama ve dokunma duyularıyla tecrübe edilmeye başlanır. Deneyimler söz konusu olduğunda ise duyular yoluyla algılananlara güvenilir. Ancak günlük yaşamdaki bazı olaylar ve etrafınızdaki kişilerle iletişiminiz, zaman zaman içsel ya da sezgisel başka bir iletişim biçiminin mümkün olduğunu hissettirir. Telepati, bilinen duyuların dışındaki bu iletişimi ifade eder. Telepati, modern yaşantı içerisinde unutulan ya da körelen bir iletişim yeteneği. Ancak son yıllarda gerçekleştirilen bilimsel deneylerin birçoğu; bilinen duyu kanallarından bağımsız olarak her türlü izlenimin, bir zihinden diğerine iletilmesi gerçeğine destek sağlar. Zihinler arası iletişim, beyin hücrelerinin birbiriyle iletişim kurma şekli nedeniyle mümkün olur.

TELEPETİ KİMLER ARASINDA OLUR?

Telepatide, alıcı ve verici olmak üzere en az iki kişi vardır. Tesiri gönderen ya da düşüncesini yayan, gönderen kimseye verici (agent), gönderileni almaya çalışan kişiye alıcı denir. Telepati yeteneğine sahip bazı "alıcı" telepatların diğer insanların zihinlerini okuma yeteneği oldukları söylenir.

TELAPATİK AŞK NEDİR?

Telepati, bir ruh bağlantısını paylaşan iki sevgilinin, birbirlerinin bilinçaltına dokunmalarını, düşüncelerini paylaşmalarını ve ruh hallerini değiştirmelerini sağlar. Aşıklar arasındaki telepatik bağlantı gerçektir. Mesaj gönderme ve almadan oluşan iki taraflı bir iletişimdir.

TELAPATİ NASIL YAPILIR?

Telepati, en temelde beden ve zihnin sakinleştirilmesi ve dinginleştirilmesinden sonra zihninizin size söylediklerine kulak vermeyi ve öğrenmeyi gerektirir. Bunun için öncelikli olarak dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşılarak sakin bir mekân tercih edilebilir. Bedenin rahat bir pozisyonda olması, yavaşça nefes alıp verilerek bedenin ritminin dinlenmesi, daha kolay konsantre olmanızı sağlar. Meditasyon yapmak, zihninizi toplamanıza ve dikkatinizi beş duyudan uzaklaştırarak ruhunuzda dingin bir yolculuğa çıkmanıza yardımcı olur.

Âşık insanlar ya da ikizler gibi birbirini yakından tanıyan kişiler, birbirleriyle daha kolay telepatik iletişim kurabilir. Telepati ile iletişim kurulabilmesi için kişiler arasında bir etkileşim alanı oluşturulması gerekir. Birbirini yakından tanıyan kişilerin benzer bilinç algısına sahip olmaları, güçlü bir etkileşim alanının oluşmasına imkân tanır. Böylece aralarında telepatik iletişim daha kolay sağlanır. Aslında her insan bilince, farkında olma ve hissetme gücüne sahip. Telepati yeteneğini geliştirmek, bu güçlerin farkına varmayı ve bedenle uyum içerisinde bir etkileşim alanı kurmayı sağlar.