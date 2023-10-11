Hamas-İsrail çatışması devam ederken, İsrailli vatandaşlar Antalya'ya tatil yapmaya devam ediyor. İsrail'den ayrılmak isteyenler ise Tel Aviv'deki uçuş yoğunluğundan dolayı Antalya'yı aktarma merkezi olarak kullanıyor.

Tel Aviv'de yaşanan uçuş yoğunluğundan dolayı Antalya aktarma merkezi olarak kullanılıyor

Tel Aviv'de yaşanan uçuş yoğunluğundan dolayı Antalya aktarma merkezi olarak kullanılıyor

İsrail'den Antalya'ya gelen uçuş sayısında artış olmadı, daha önceden planlandığı gibi günde 6-8 uçuş gerçekleşiyor

İsrailli vatandaşlar planları Antalya tatillerine de ara vermedi

ANTALYA - Hamas- İsrail arasındaki çatışma devam ederken, savaş öncesi Antalya'da tatil rezervasyonu yaptıran İsrailli vatandaşlar Antalya'ya gelmeye devam etti. İsrail'den ayrılmak isteyen bazı kişiler ise Tel Aviv'de yaşanan uçuş yoğunluğundan dolayı Antalya'yı aktarma merkezi olarak kullanıyor.

Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail'in de Hamas'a karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu dördüncü gününde devam ediyor. Operasyon öncesinde turizm kenti Antalya'da tatil rezervasyonu yaptıran İsrailli vatandaşlar ise tatillerini iptal ettirmeyerek, şehre gelmeye devam etti. Kente günlük daha önceden planlandığı gibi g6-8 uçuş gerçekleşiyor. İsrailli vatandaşlar Tel Aviv'den kalkan uçaklarla Antalya Havalimanına inerek şehre giriş yaptı. Pasaport ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise tatil yapacakları otellere doğru hareket ettiler.

"Artış söz konusu değil"

Diğer taraftan İsrail'den ayrılmak isteyen bazı kişiler ise Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yaşanan uçuş yoğunluğundan dolayı Antalya'yı aktarma merkezi olarak kullanıyor. İhlas Haber Ajansı Muhabirinin telefonla ulaştığı Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu İsrail'de yaşanan çatışma sonrası Antalya'ya gelen uçak sayısında artış yaşanmadığını ifade etti. Daha önceden planlandığı gibi uçuşların devam ettiğini belirten Seyitoğlu, "İsrail'den gelen uçuş sayısında artış yok. Daha önceden planlandığı gibi günde 6-8 uçuş gerçekleşiyor" dedi.