Üye Girişi
Haberler

Tekstil fabrikası değil kadın kooperatifi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan Maharetli Eller Kadım Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, tekstil ürünleri üretiyor ve kadınları iş hayatına yerleştirmeyi hedefliyor.

- Tekstil fabrikası değil kadın kooperatifi

Kooperatif Başkanı Feride Bilgin:

"Bizim asıl hedefimiz kadınları iş hayatına yerleştirebilmek"

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde tekstil ürünleri üreten Maharetli Eller Kadım Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, tekstil fabrikalarına taş çıkartıyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in destekleriyle kurulmaya başlanan kadın kooperatifleri, kadınların sosyalleşmesini ve ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlıyor. 14 üyesi bulunan ve farklı çeşitlerde tekstil ve deri çanta üreten Talas Maharetli Eller Kadım Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de, fabrika gibi çalışıyor. Talas Maharetli Eller Kadım Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feride Bilgin, asıl hedeflerinin kadınları iş hayatına yerleştirebilmek olduğunu söyledi. Bilgin, "Biz faaliyetimize Maharetli Eller Üretici Pazarı ile başladık. Harman Meydanı'nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın destekleriyle bir kadın üretici pazarı açtık. O şu anda 48'inci pazarını açtı. Aynı zamanda Harman Meydanı'nda küçük bir kafemiz var. Biz oraya kooperatif kafe diyoruz. Orada da küçük organizasyonlar yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer ise Kayseri Valiliğinin destekleriyle oluşturulan bir dikiş atölyesi, bizim asıl hedefimiz kadınları iş hayatına yerleştirebilmek. Onlar adına bir farkındalık oluşturmaktı. Onun içinde burada Halk Eğitim Kursları başlattık" dedi.

Bilgin, "Şu anda 4'üncü kursumuz açılıyor. 2 dikiş, 1 tane deri çanta ve 1'de çarpana. Ancak sırf bununla kalmıyor aynı zamanda atölyeler var. Burada kadınlar gelip, istedikleri ürünleri değiştirebiliyorlar. Bir de 'gardırobunu yenile' diye bir projemiz var. Eskileri yeniye çevirme adına bir proje. Bunu da sosyal sorumluluk adına yapıyoruz. Burada da en büyük destek Valimiz Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'dan. Bizim işimiz pazarla başladı burayla da devam ediyor. Burada çok güzel vakitler geçiriyorlar. Birbirlerini tanıyorlar ve sonunda da bir şeyler üretiyorlar. Onları da isterlerse pazarda satacaklar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

Gökmen Çiçek Kayseri Talas Kadın Haberler

Bakmadan Geçme

Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı? 30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title