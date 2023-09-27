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Teksas'ta düzenlenen Plano Balon Festivali

Plano Balon Festivali, ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinin banliyölerinden Plano'da düzenlendi. Festivalde çeşitli kültürel sergilerin yanı sıra eğlence programları, canlı grup performansları ve paraşütle atlama etkinlikleri de yer aldı. Bu yılki festivalde ilk kez Teksas tarzı bir drone gösterisi de sergilendi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri ABD'nin Dallas kentinden bildiriyor. (XHTV)