Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eris varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Tekrar kapanma olacak mı ve eris varyantı için aşı olunacak mı soruları gündeme geliyor. Kabine toplantısının ardından Eris varyantıyla ilgili açıklaması dikkat çekti. Peki, Tekrar kapanma olacak mı, aşı yapılacak mı? Eris varyantı hakkında Bakan Koca'dan açıklama!

Tekrar kapanma olacak mı ve eris varyantı aşısı yapılacak mı soruları merak ediliyor. Eris varyantı hakkında Bakan Koca'dan açıklama geldi. Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekrar kapanma olacak mı, aşı yapılacak mı? Eris varyantı hakkında Bakan Koca'dan açıklama! Detaylar haberimizdedir…

TEKRAR KAPANMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından açıklamada bulundu. Buna göre, "Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz. Kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Yeni bir aşı programı uygulamayı da düşünmüyoruz. Bu kadar net." ifadelerine yer verdi.

ERİS VARYANTI İÇİN AŞI YAPILACAK MI?

Eris varyantı için aşı yapılmayacaktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz. Kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Yeni bir aşı programı uygulamayı da düşünmüyoruz. Bu kadar net." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

ERİS VARYANTI HAKKINDA BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından Eris varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Bu süreçte artık hastalığı biliyoruz. Kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Yeni bir aşı programı uygulamayı da düşünmüyoruz. Bu kadar net." dedi.

Eris varyantı