Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 434'e, yaralı sayısı ise 31 bin 777'ye yükseldi. Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken vatandaşlar tekrar deprem olur mu, kaç şiddetinde olur merak ediyor. PekiTekrar deprem olur mu 2023? 7-8 Şubat Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman'da yeniden deprem olur mu? Maraş'ta yeni deprem bekleniyor mu? İşte detaylar...

İstanbul, İzmir, Ankara'da deprem bekleniyor mu 2023? 8-9 Şubat bugün ve yarın İstanbul, İzmir, Ankara'da deprem olacak mı, deprem tetiklenir mi?

Depremden son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada, gözyaşlarına boğulan ablasını "Korkacak bir şey yok" diye teselli etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti. Peki, Tekrar deprem olur mu 2023? 7-8 Şubat Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman'da yeniden deprem olur mu? Maraş'ta yeni deprem bekleniyor mu? İşte ayrıntılar...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU 2023?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. İki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olurken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

TEKRAR DEPREM OLUR MU 2023?

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı.

Ay geometrisinin gelecek günlerde güçlü bir sismik aktiviteye sebep olabileceğini ifade eden Hoogerbeets, "6 şiddetinde sarsıntıya sebep olacakbu sismik hareketin 8 Şubat tarihinde olması bekleniyor" dedi.

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

İSTANBUL İÇİN DEPREM BEKLENİYOR MU?

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: "400 binden fazla insanın can güvenliği yok"

Osmaniye'de 3 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından Kahramanmaraş için endişeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Naci Görür şimdi de Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti. Marmara'nın tehdit altına girdiğini söyleyen Görür, "İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoku bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım." ifadelerini kullandı.

3 Şubat'ta Osmaniye'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş için edişeli olduğunu söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, FOX TV Ana Haber'de Marmara Bölgesi'ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul'un korkuttuğunu, 400 binden fazla insanın can güvenliğinin olmadığını söyleyen Görür, "Marmara tehdit altına girdi. KİPTAŞ ve İBB'nin yaptığı araştırmalara göre, İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoku bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. İstanbul depreme hazırlıklı değil. Bir an önce bu hazırlığı yapmak lazım. Hükümet ile İBB bir arada çalışması lazım çekişerek olmaz. İstanbul bizi korkutuyor. Son evreleri oynuyoruz. 2029'a kadar her an olmak kaydıyla deprem olma şansı yüzde 62." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ, HATAY, ADIYAMAN İÇİN DEPREM BEKLENİYOR MU?

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets açıklamasında, 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirtti ve, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

Maraş depreminden sonra bölge ve civar illerde artçı depremler olmaya devam ediyor. Uzmanlar artçı depremlerin devam edebileceğini söyledi.