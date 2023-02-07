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Tekrar büyük deprem bekleniyor mu? Tekrar deprem olacak mı, deprem beklentisi var mı?

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Tekrar büyük deprem bekleniyor mu? Tekrar deprem olacak mı, deprem beklentisi var mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 544'e, yaralı sayısı ise 26 bin 721'e yükseldi. Peki, Tekrar büyük deprem bekleniyor mu? Tekrar deprem olacak mı, deprem beklentisi var mı?

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Tekrar büyük deprem bekleniyor mu? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 544'e, yaralı sayısı ise 26 bin 721'e yükseldi. Peki, Tekrar büyük deprem bekleniyor mu? Tekrar deprem olacak mı, deprem beklentisi var mı? Detaylar...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

Tekrar büyük deprem bekleniyor mu? Tekrar deprem olacak mı, deprem beklentisi var mı?

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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