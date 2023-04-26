Teknofest ücretli mi? Teknofest giriş ücretsiz mi? Teknofest ne zaman, nerede yapılacak 2023?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde yapılacak olan Teknofest heyecanı başladı. Havacılık ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği Teknofest hakkında merak edilenler arasında ise Teknofest'in ne zaman ve nerede yapılacağı yer aldı. Merak edilenler ise Teknofest ücretli mi? Teknofest giriş ücretsiz mi? Teknofest ne zaman, nerede yapılacak 2023? soruları oldu.