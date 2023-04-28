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TEKNOFEST'te KIZILELMA ve AKINCI birlikte uçtu

Genel Haberleri

TEKNOFEST'te KIZILELMA ve AKINCI birlikte uçtu TEKNOFEST 2023'de KIZILELMA ve AKINCI TİHA birlikte uçtu.

TEKNOFEST'te KIZILELMA ve AKINCI birlikte uçtu

İSTANBUL - TEKNOFEST 2023'de KIZILELMA ve AKINCI TİHA birlikte uçtu. Uçuşu vatandaşlar hayranlıkla izledi.

TEKNOFEST 2023 heyecan dolu devam ediyor. TEKNOFEST çerçevesinde KIZILELMA ve AKINCI TİHA birlikte uçtu. Uçuşu vatandaşlar hayranlıkla izledi. İnsansız hava araçlarını gören vatandaşlar ellerinde telefonla o anı görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Genel

TİHA Genel Haberler

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