TEKNOFEST 2023 heyecanını yaşamak isteyen binlerce kişi, Atatürk Havalimanı'na akın etti. Teknofest'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tarafından son gün ne zaman araştırılıyor. Peki, Teknofest son gün ne zaman? 2023 Teknofest ne zamana kadar sürecek? Teknofest kaça kadar açık? İşte detaylar...

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Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Cezeri, Bayraktar TB2, Akıncı TİHA'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teknofest'i ziyaret edecek vatandaşlar tarafından Teknofest açılış ve kapanış saatleri araştırılmaktadır. Peki, Teknofest son gün ne zaman? 2023 Teknofest ne zamana kadar sürecek? Teknofest kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

TEKNOFEST SON GÜN NE ZAMAN?

Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmak için 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Teknofest, saat 09.00'da açılıp 20.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacaktır.