Teknofest saat kaçta açılıyor? 2023 Teknofest açılış ve kapanış saatleri nedir? Teknofest ziyaret saatleri!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde yapılacak olan Teknofest heyecanı başladı. Teknofest'e gidecek vatandaşlar tarafından ziyaret saatleri araştırılmaktadır. Peki, Teknofest saat kaçta açılıyor? 2023 Teknofest açılış ve kapanış saatleri nedir? İşte detaylar...

Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir. 2023 Teknofest'in başlamasıyla birlikte vatandaşlar tarafından ziyaret saatleri araştırılmaktadır. Teknofest'in saat kaçta açıldığı merak konusu oldu. Peki, Teknofest saat kaçta açılıyor? 2023 Teknofest açılış ve kapanış saatleri nedir? İşte, Teknofest ziyaret saatleri!

2023 TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE?

Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmak için 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Teknofest, saat 09.00'da açılıp 20.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacaktır.