Teknofest ne zaman, nerede yapılacak 2023? Teknofest giriş ücretsiz mi? Teknofest tarihleri 2023!

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl da büyük özenle hazırlanıyor. Havacılık ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği Teknofest hakkında merak edilenler arasında ise Teknofest'in ne zaman ve nerede yapılacağı yer aldı. Arama motorlarında ise Teknofest ne zaman, nerede yapılacak 2023? Teknofest giriş ücretsiz mi? Teknofest hangi havalimanında yapılacak? soruları aratılıyor. İşte Teknofest tarihleri 2023!

Teknofest ne zaman, nerede yapılacak 2023? sorusu havacılıkla ilgilenenlerin gündeminde yer almaya başladı. Cumhuriyetin 100. yılında milli teknoloji hamlesi vizyonuyla geleceğe umutla bakan bir Türkiye için gençleri #sengeleceksindiye sloganıyla teknoloji yarışmalarında da bir araya getiren TEKNOFEST'te bu yıl 41 ana yarışma 102 farklı kategoride düzenleniyor. Merak edilenler arasında ise Teknofest ne zaman, nerede yapılacak 2023? Teknofest hangi havalimanında yapılacak? Teknofest giriş ücretsiz mi? soruları yer aldı. Teknofest tarihleri 2023!

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Teknofest'e giriş yaparken herhangi bir ücret alınmamaktadır. Vatandaşlar ücretsiz şekilde Teknofest'e giriş yapabilir.

TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği veriliyor. Geçen yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu.

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 6. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olacak.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için düzenlenecek 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadelerini kullandı.