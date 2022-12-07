Milli teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi hedefleyen TEKNOFEST 2023'ün nerede ve ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, TEKNOFEST 2023 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST nedir, ne işe yarar? İşte konu hakında tüm merak edilenler...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tarihleri belli oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Türkiye'nin millî teknolojilerini geliştirme ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Peki, TEKNOFEST ne zaman ,nerede yapılacak? TEKNOFEST nedir, ne işe yarar? Detaylar haberimizde...

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2023 takvimi belli oldu. Buna göre gelecek yıl TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK?

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, 2023 yılında İstanbul'da düzenlenecek. Festival kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST NEDİR, NE İŞE YARAR?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ülkemizin millî teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.