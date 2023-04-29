TEKNOFEST 2023 heyecanını yaşamak isteyen binlerce kişi, internet üzerinde Teknofest'e dair konum araştırmalarını Teknofest nasıl gidilir? Sorusu ile birlikte gerçekleştiriyor. Peki, Teknofest nasıl gidilir? 2023 Teknofest nerede yapılıyor, ücretli mi? İşte Teknofest hakkında merak edilenler!

"Bizim için çok değerlisiniz" diyen Kılıçdaroğlu'na Haluk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi

Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Cezeri, Bayraktar TB2, Akıncı TİHA'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan festivale ulaşımın nasıl olacağı ve tam olarak nerede gerçekleştirildiği de en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Teknofest nasıl gidilir? 2023 Teknofest nerede yapılıyor, ücretli mi? İşte detaylar...

TEKNOFEST NASIL GİDİLİR?

TEKNOFEST bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturuyor. Atatürk Havalimanı, Bakırköy/İstanbul, Türkiye konumunda yer almaktadır. Saat 09.00'dan açılıp 20.00'a kadar ziyaretçilerini karşılamakta olan festivali sizde ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOFEST KAÇ GÜN SÜRECEK?

27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teknofest'e giriş yaparken herhangi bir ücret alınmamaktadır. Vatandaşlar ücretsiz şekilde Teknofest'e giriş yapabilir.

Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği veriliyor. Geçen yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu.