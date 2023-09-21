Türkiye'nin havacılık, teknoloji ve uzay teknolojilerine olan ilgisini canlı tutan TEKNOFEST, İzmir'de gerçekleşecek olan etkinlik için geri sayıma başladı. Teknoloji yarışmaları, sergiler ve bir dizi etkinliğin yer alacağı bu muhteşem organizasyon, gençler ve teknoloji meraklıları için heyecan verici bir deneyim sunacak. Peki, Teknofest İzmir ne zaman, ücretli mi? İşte detaylar…

2023 TEKNOFEST İzmir etkinliği, her yaş ve meslek grubundan katılımcılara ücretsiz olarak açık olacak. Katılımcılar, bu büyüleyici etkinlikte hem eğlenecekler hem de yeni teknolojileri ve inovasyonları keşfetme fırsatı bulacaklar. Peki, Teknofest İzmir ne zaman, ücretli mi?İşte detaylar…

TEKNOFEST İZMİR NE ZAMAN, ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST İzmir, 4-8 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik, İzmir Gaziemir'de bulunan Gaziemir Havaalanı'nda düzenlenecek. Bu tarihlerde, İzmir'de teknoloji ve havacılık dünyasının en son gelişmelerini yakından görmek ve deneyimlemek isteyen herkes için muhteşem bir fırsat sunacak.

TEKNOFEST İzmir, Türkiye'nin teknolojik yeteneklerini sergilemek ve yeni nesil teknoloji meraklılarına ilham vermek amacıyla düzenleniyor. TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabiliyor.

Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebiliyor.