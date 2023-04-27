Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde yapılacak olan Teknofest heyecanı başladı. Havacılık ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği Teknofest hakkında merak edilenler arasında ise Teknofest'in iptal olup olmadığı yer aldı. Arama motorlarında ise Teknofest iptal mi edildi? Teknofest 2023 yağmur nedeniyle iptal mi oldu? soruları aratılıyor.

Teknofest iptal mi edildi?sorusu havacılıkla ilgilenenlerin gündeminde yer almaya başladı. Cumhuriyetin 100. yılında milli teknoloji hamlesi vizyonuyla geleceğe umutla bakan bir Türkiye için gençleri #sengeleceksindiye sloganıyla teknoloji yarışmalarında da bir araya getiren TEKNOFEST'te bu yıl 41 ana yarışma 102 farklı kategoride düzenleniyor. Merak edilenler arasında ise Teknofest iptal mi edildi? Teknofest 2023 yağmur nedeniyle iptal mi oldu?soruları yer aldı. Teknofest hakkında merak edilenler...

TEKNOFEST İPTAL Mİ EDİLDİ?

Teknofest 27 Nisan itibari ile başladı ve 1 Mayıs'a kadar devam edecek. 27 Nisan günü Teknofest etkinliğinde herhangi bir iptal durumu duyurulmadı.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Teknofest'e giriş yaparken herhangi bir ücret alınmamaktadır. Vatandaşlar ücretsiz şekilde Teknofest'e giriş yapabilir.

TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği veriliyor. Geçen yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu.