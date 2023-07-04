Birçok alanda yarışmalara ev sahipliği yapacak Teknofest Girişim Yarışması 2023 başladı mı? Sorgusu araştırılıyor. Gençler ve öğrenciler merak ediyor Teknofest Girişim Yarışması başladı mı? Teknofest yarışma takvimi açıklandı mı? Teknofest yarışma kategorileri, şartnamesi, ödülleri, sonuçları, yaş sınırı! İşte detaylar…

Festivalleriyle bilinen Teknofest bu sefer gençlerin karşısına büyük ödülü olan bir yarışmayla çıkıyor. Gençlerin çeşitli kategorilerde yarışacağı yarışma merak ediliyor. Peki, Teknofest Girişim Yarışması başladı mı? Teknofest yarışma takvimi açıklandı mı? Teknofest yarışma kategorileri, şartnamesi, ödülleri, sonuçları, yaş sınırı!

TEKNOFEST GİRİŞİM YARIŞMASI BAŞLADI MI?

TEKNOFEST yarışmaları sonucunda takımların ortaya çıkardığı iş fikri ve ürünlerin girişime dönüşmesi noktasında farkındalık oluşturması amaçlanmaktadır. TEKNOFEST takım veya takım üyelerinin; girişimciliğe özendirilmesi, geliştirdikleri TEKNOFEST projesi veya farklı projelerin uluslararası rekabet gücüne sahip, inovasyon odaklı, teknoloji düzeyi yüksek, ticari değeri doğrulanmış, pazarlanabilen ürün ya da hizmete dönüştürerek girişimlerini kurmaları amaçlamaktadır. Aynı zamanda, TEKNOFEST takım veya takım üyelerinden girişim olarak şirketini kurmuş ve Ar-Ge çalışması yürüten veya ticari ürün ya da hizmetini pazara sunmuş projelerini ileri seviyeye taşımak isteyen takımlara destek olunması amaçlanmaktadır. Bu sayede, Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmeye katkı sunmak hedeflenmektedir.

TEKNOFEST YARIŞMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvuran lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takım veya takım üyelerine özel TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenlenmektedir. TEKNOFEST yarışmalarını kapsayan on tema içerisinde takımların hazırladıkları girişim sunumu üzerinden yarışma gerçekleştirilecektir.

Şartnamede verilen bilgiler haricinde, yarışma hakkında sormak istediğiniz diğer sorular için TEKNOFEST GİRİŞİM linkinden ilgili mail grubuna üye olmanız gerekmektedir. Soracağınız sorular ve bu sorulara verilecek olan cevaplar, mail grubunun diğer üyelerinin de görebileceği şekilde açık olacaktır.

TEKNOFEST YARIŞMA TAKVİMİ 2023

Başvuruların Alınması: 20 Haziran - 10 Temmuz 2023

Başvuruların Değerlendirilmesi: 11 - 31 Temmuz 2023

Değerlendirmelerin Açıklanması: 01-04 Ağustos 2023

TEKNOFEST Ankara: 30 Ağustos - 3 Eylül 2023

TEKNOFEST İzmir: 27 Eylül - 1 Ekim 2023

TEKNOFEST YARIŞMA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Teknofest Girişim Yarışması 2023 için son başvuru tarihi 10 Temmuz 2023'tür.

TEKNOFEST YARIŞMA KATEGORİLERİ NELER?

TEKNOFEST yarışmalarının amacı, takımların ortaya çıkardıkları iş fikirlerini ve ürünleri girişimlere dönüştürerek farkındalık yaratmaktır. TEKNOFEST, takımları veya takım üyelerini girişimcilik konusunda teşvik etmeyi hedefler. Teknofest Girişim Yarışması 10 kategoriden oluşuyor. Bunlar;

Eğitim Teknolojileri

Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri

Haberleşme ve İletişim Teknolojileri

Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri

Afet Yönetimi Teknolojileri

Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri

Tarım Teknolojileri

Turizm Teknolojileri

Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri

Engelsiz Yaşam Teknolojileri

TEKNOFEST GİRİŞİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ NE?

Ön Kuluçka Kategorisi Ödülü EN İYİ 3 TAKIM (Her Bir Takım) 75.000 TL

Hızlandırma Kategorisi Ödülü EN İYİ 3 TAKIM (Her Bir Takım) 150.000 TL