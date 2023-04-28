Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Havacılık ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan Teknofest ile ilgili Teknofest giriş ücretli mi? Teknofest nerede yapılıyor? soruları aratıldı.

Teknofest giriş ücretli mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Arama motorlarında ise Teknofest giriş ücretli mi? Teknofest nerede yapılıyor? sorularına yanıt aranıyor.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest'e giriş yaparken herhangi bir ücret alınmamaktadır. Vatandaşlar ücretsiz şekilde Teknofest'e giriş yapabilir.

TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği veriliyor. Geçen yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu.